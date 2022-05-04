Снят фильм, посвященный Поладу Гашимову

Снят документальный фильм о национальном герое Азербайджана, генерал-майоре Поладе Гашимове.

Снят документальный фильм о национальном герое Азербайджана, генерал-майоре Поладе Гашимове.

Как сообщили Report в киностудии “Азербайджанфильм”, экранизация ”По следам Полада" была произведена на студии "Салнамефильм".

Режиссер и автор сценария фильма - Замин Мамедов, режиссер - Фахир Имангулиев, советник - Вугар Аскеров, монтаж - Сабир Аскерзаде, звукорежиссер - Мехман Надиров, продюсер - Назим Гусейнов. Съемки фильма проходили в Баку и Габале.

Презентация документального фильма ”По следам Полада" состоится 4 мая в 19:00 в киноцентре "Низами". В ней примут участие члены семьи генерала, его боевые товарищи и друзья.