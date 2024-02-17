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Снят фильм "13" о судьбах без вести пропавших жителей Ходжалы

Снят фильм "13" о судьбах без вести пропавших жителей Ходжалы
Kультурная политика
17 февраля 2024 г. 13:35
Снят фильм 13 о судьбах без вести пропавших жителей Ходжалы

В Азербайджане снят художественно-документальный фильм "13", повествующий о жителях Ходжалы, похищенных армянами в ходе кровавых событий февраля 1992 года.

Как сообщает Report, кинолента подготовлена Общественным объединением Поддержка продвижения национальных ценностей при финансовой помощи Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

Фильм повествует о судьбах 13 молодых людей, увезенных армянскими боевиками в неизвестном направлении в ходе кровавых событий февраля 1992 года, когда армяне жестоко расправились с мирным населением Ходжалы. О судьбах этих людей до сих пор нет никакой информации. Их родные и близкие, очевидцы событий, рассказывают о случившемся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda itkin düşən 13 sakinlə bağlı film çəkilib

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