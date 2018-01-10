 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Скончавшегося в США известного азербайджанского пианиста похоронят в Баку

    По распоряжению президента Ильхама Алиева народный артист будет предан земле во II Аллее почетного захоронения

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Скончавшегося в США известного азербайджанского пианиста, народного артиста Чингиза Садыхова похоронят в Баку.

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    По распоряжению президента Ильхама Алиева, народный артист будет предан земле во II Аллее почетного захоронения. На данный момент соответствующие структуры занимаются организационными работами.

    Отметим, что Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в городе Баку. Первое образование получил в Бакинской десятилетней музыкальной школе (ныне Средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля).

    Затем учился на факультете фортепиано Азербайджанской государственной консерватории, в аспирантуре Московской государственной консерватории.

    Выдающийся музыкант был солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, концертмейстером Бюльбюля, Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева, Лютвияра Иманова, Фидан и Хураман Гасымовых и других известных вокалистов. Он также проработал директором 16-й музыкальной школы города Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии, организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.

    В 1959 году Ч.Садыхов был удостоен почетного звания заслуженный артист, а в 1987 году - народный артист Азербайджана.

    Распоряжением президента Ильхама Алиева от 28 октября 2009 года за заслуги в развитии музыкального искусства Азербайджана он был награжден орденом "Шохрат".

    С 1994 года музыкант жил в американском городе Сан-Франциско, затем переехал в Сан-Хосе.

    Ч.Садыхов скончался 30 декабря 2017 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi