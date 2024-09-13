Скончался заслуженный артист Азербайджана Рафиг Ибрагимов

Скончался заслуженный артист Азербайджана, актер Бакинского муниципального театра Рафиг Ибрагимов.

Скончался заслуженный артист Азербайджана, актер Бакинского муниципального театра Рафиг Ибрагимов.

Как сообщает Report , Рафиг Ибрагимов родился 2 ноября 1955 года. В школьные годы он присоединился к Народному театру под руководством Маммедкамала Казимова. В 1974-1978 годах обучался на факультете драмы и киноактерского мастерства в Азербайджанском государственном институте искусств имени М.А. Алиева. Некоторое время работал в Учебном театре и в Сумгаитском государственном драматическом театре, занимался педагогической деятельностью, преподавал сценическую речь в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Также он работал в театре "Негаснущие звезды" при Творческом фонде и занимался дубляжом, но основная часть его творческой деятельности была связана с Бакинским муниципальным театром.

С 1994 года, активно работая в Бакинском муниципальном театре, Рафиг Ибрагимов создал множество интересных образов.

В постановках театра он исполнил роли Селим-хана в трагедии Наримана Нариманова "Надир-шах", Фикрета в пьесе Р. Ичеришехерли "Родине нужны герои", Хашим-аги в произведении С. Рашиди "Мой Ардебиль", Багудара в "Томрис" О. Алтунбая, Шахмара в "Любимом сыне матери" Ф. Мамедова, Деде Коркуда в "Безумном Домруле" А. Мамедова, Селимага в "Надир-шахе" Н. Нариманова, шаха в "Мехсети" Н. Рафибейли, дьявола в "Человек и дьявол" Эмира Пехлевана, преступника в "Сыне" А. Бабаева, Заман в "Возвращении" Дж. Джабарлы, Селим-аги в "Мертвых" Дж. Мамедкулизаде, архитектора в "Меч Дамокла" Н. Хикмета, Омера в "Трагедии предательства" И. Керимова, а также Мешеди Гейдара в "Турецком флаге" А. Курбани и многие другие.

Рафиг Ибрагимов также сыграл различные роли в кино.

Зрители с интересом наблюдали за его образами в таких фильмах, как полицейский в "Парень на белом коне" (1995, полнометражный художественный фильм), в "Судьбе правителя" (2008, полнометражный художественный фильм), районный представитель в "Последний дервиш" (2009, полнометражный художественный фильм), жалобщик в "Мошенники" (2014, полнометражный художественный фильм) и др.

От имени руководства и коллектива Бакинского муниципального театра семье и близким Рафига Ибрагимова выражены глубокие соболезнования.