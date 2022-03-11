Скончался Рустам Ибрагимбеков

Азербайджанский писатель, драматург, сценарист, продюсер и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков скончался в возрасте 83 лет.

Азербайджанский писатель, драматург, сценарист, продюсер и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков скончался в возрасте 83 лет.

Об этом Report сообщил секретарь Союза кинематографистов Али Иса Джаббаров.

По его словам, Р. Ибрагимбеков скончался этой ночью в Москве: "Как сообщили в семье покойного, кинорежиссер будет похоронен на родине".

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. Известность пришла к Рустаму Ибрагимбекову после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Он создал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы. Создал в Баку первую детскую киношколу, которая занимала почётные места во многих кинофестивалях.