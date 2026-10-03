Япония в 2030 году начнет массовое производство новых дешевых ракет

Правительство Японии планирует начать в 2030 финансовом году массовое производство новых дешевых ракет.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

Речь идет о крылатых ракетах большой дальности, предназначенных для поражения в том числе кораблей условного противника. Одной из задач, которые авторы новой стратегии возлагают на эти ракеты, является перенасыщение противоракетной обороны противника и повышение вероятности поражения целей.

В частности, при производстве ракет, как предполагается, могут использоваться камеры гражданского назначения, чьи характеристики традиционно ниже, чем у аппаратов военного назначения. Такие ракеты, по задумке японского правительства, дополнят японские ракеты большой дальности Type-25 и американские Tomahawk.

Как ожидается, план разработки ракет будет изложен в новой стратегии нацбезопасности, которую планируется принять в конце текущего года. Разработка начнется в следующем году, производство - в 2029, а массовое производство - в 2030 году.