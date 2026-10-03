Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Япония в 2030 году начнет массовое производство новых дешевых ракет

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 09:04
    Япония в 2030 году начнет массовое производство новых дешевых ракет

    Правительство Японии планирует начать в 2030 финансовом году массовое производство новых дешевых ракет.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

    Речь идет о крылатых ракетах большой дальности, предназначенных для поражения в том числе кораблей условного противника. Одной из задач, которые авторы новой стратегии возлагают на эти ракеты, является перенасыщение противоракетной обороны противника и повышение вероятности поражения целей.

    В частности, при производстве ракет, как предполагается, могут использоваться камеры гражданского назначения, чьи характеристики традиционно ниже, чем у аппаратов военного назначения. Такие ракеты, по задумке японского правительства, дополнят японские ракеты большой дальности Type-25 и американские Tomahawk.

    Как ожидается, план разработки ракет будет изложен в новой стратегии нацбезопасности, которую планируется принять в конце текущего года. Разработка начнется в следующем году, производство - в 2029, а массовое производство - в 2030 году.

    Производство ракет Япония
    Yaponiya 2030-cu ildə yeni raketlərin kütləvi istehsalına başlayacaq
    Japan to launch mass production of new missiles in 2030
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:23

    NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября

    Другие страны
    00:01

    Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:45

    В Латвии явка на парламентских выборах оказалась самой низкой за всю историю страны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:28
    Видео

    Посольство Азербайджана приняло участие в праздновании Дня германского единства

    Внешняя политика
    23:16

    В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и науки

    В регионе
    23:03

    Ираклий Кобахидзе: Грузия выполнила около 90 % обязательств перед ЕС

    В регионе
    22:51

    Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран

    В регионе
    22:41
    Фото

    Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции в Париже

    Kультурная политика
    Лента новостей