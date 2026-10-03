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    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    • 03 октября, 2026
    • 08:52
    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,75 доллара или 0,6% - до 124,01 доллара.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 126,96 доллара.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на 2,59 доллара или 2,2% - до 114,74 доллара за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Нефть марки Azeri Light Цена на нефть Нефть марки Brent
    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb
    Azeri Light crude drops to $124.01 per barrel
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