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    Axios: Ключевые фигуры Белого дома провели тайное совещание по Ирану

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 08:42
    Axios: Ключевые фигуры Белого дома провели тайное совещание по Ирану

    Ключевые члены администрации президента США Дональда Трампа провели тайное совещание в резиденции американского лидера Кэмп-Дэвид, на котором обсудили дальнейшие шаги против Ирана.

    Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на трех американских чиновника.

    Издание напоминает, что в последний раз подобная встреча состоялась в июне 2025 года - всего за несколько дней до того, как Израиль атаковал Иран.

    Совещание провел вице-президент Джей Ди Вэнс. Среди участников были государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник президента Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

    Ранее Трамп в интервью журналу Time допустил возможность возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в США.

    Главу Белого дома, отмечает издание, также призвали присоединиться к планируемому Саудовской Аравией наступлению на хуситов в Йемене. Саудовская сторона настаивает на том, чтобы Трамп санкционировал авиаудары по повстанцам. Однако тот пока склоняется к отказу, однако, по словам американских чиновников, он может изменить свое решение.

    Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Марко Рубио Оперативное совещание Соединенные Штаты Америки (США)
    "Axios": Ağ Evin aparıcı şəxsləri İranla bağlı gizli görüş keçiriblər
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