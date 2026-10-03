Axios: Ключевые фигуры Белого дома провели тайное совещание по Ирану

Ключевые члены администрации президента США Дональда Трампа провели тайное совещание в резиденции американского лидера Кэмп-Дэвид, на котором обсудили дальнейшие шаги против Ирана.

Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на трех американских чиновника.

Издание напоминает, что в последний раз подобная встреча состоялась в июне 2025 года - всего за несколько дней до того, как Израиль атаковал Иран.

Совещание провел вице-президент Джей Ди Вэнс. Среди участников были государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник президента Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Ранее Трамп в интервью журналу Time допустил возможность возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в США.

Главу Белого дома, отмечает издание, также призвали присоединиться к планируемому Саудовской Аравией наступлению на хуситов в Йемене. Саудовская сторона настаивает на том, чтобы Трамп санкционировал авиаудары по повстанцам. Однако тот пока склоняется к отказу, однако, по словам американских чиновников, он может изменить свое решение.