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Скончался известный кинорежиссер Эльдар Гулиев

Скончался известный кинорежиссер Эльдар Гулиев Народный артист скончался сегодня утром
Kультурная политика
16 апреля 2021 г. 11:00
Скончался известный кинорежиссер Эльдар Гулиев
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Народный артист Азербайджана, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев скончался в возрасте 80 лет.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджана Али Велиев.

Народный артист скончался сегодня утром.

Эльдар Гулиев в день своего 80-летнего юбилея, 18 января, был доставлен в больницу с инфарктом. 23 февраля его выписали. Позже состояние его здоровья ухудшилось и 9 апреля его вновь разместили в больницу.

Эльдар Гулиев родился 18 января 1941 года в Баку. В 1960-1966 годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии на курсах Сергея Герасимова. После окончания института работал на киностудии "Азербайджанфильм".

В 1969 году вышел фильм кинорежиссера "В этом южном городе". В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджанской ССР. В 1979 году снял фильм "Бабек", получивший всемирную известность. В 1983 году был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами".

В 1987 году стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют".

Был профессором кафедры кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Эльдар Гулиев - сын композитора Тофига Гулиева, отец сценариста Нармины Гулиевой.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Eldar Quliyev vəfat edib

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