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Скончалась “Улдуз” азербайджанского кинематографа

Скончалась “Улдуз” азербайджанского кинематографа После продолжительной болезни скончалась актриса и пианистка Тамилла Рустамова
Kультурная политика
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23 июля 2020 г. 16:31
Скончалась “Улдуз” азербайджанского кинематографа

После продолжительной болезни скончалась актриса и пианистка Тамилла Рустамова.

Как сообщает Report, актриса скончалась в возрасте 84 лет в Москве. Отметим, что Т.Рустамова, появившаяся на свет в 1936 году в семье выдающегося азербайджанского композитора Саида Рустамова, в 1959 году окончила Гнесинскую Академию по классу фортепиано.

В 1962 году актриса дебютировала в роли Майи в известной киноленте “Большая опора” режиссера Габиба Исмаилова, и тут же полюбилась зрителю. Спустя пару лет Т.Рустамова получила приглашение на новую роль. В 1964 году актриса снялась в главной роли в фильме “Улдуз”. Образ Улдуз во многом походил на образ, воплощенный актрисой в ее первой киноработе, однако Т.Рустамовой удалось раскрыть характеры своих героинь, создав яркие, колоритные образы.

В том же году ее пригласили на съемки первого в истории отечественного кинематографа киноальманахе из трех новелл - “Горною лесною тропою…”, “Вершина” и “Силя притяжения ”. В этой киноэпопеи актриса воплотила образ Севды.

В 1971 году Т.Рустамова сыграла эпизодическую роль в фильме “Последний перевал”, представ в образе Новрэсты.

Впоследствии актриса избрала музыкальную стезю и, создав семью с вокалистом Ольгердом Крастиншем, переехала в Ригу. 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan kinosunun Ulduzu vəfat edib
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