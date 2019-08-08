Сын Ялчина Рзазаде о состоянии здоровья отца

"В состоянии здоровья моего отца чувствуется улучшение".

Об этом Report заявил сын получающего лечение в Турции народного артиста, певца Ялчина Рзазаде Орхан Рзазаде.

По его словам, Я.Рзазаде начал ходить:

"Мой отец уже встает и ходит. Пока врачи не говорят, когда его выпишут из больницы. Когда отца выпишут, по возвращении в Баку прямо в аэропорту мы планируем дать небольшую пресс-конференцию".

Отметим, что согласно поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, Фонд взял под контроль вопрос, связанный со здоровьем народного артиста Ялчина Рзазаде. Он был направлен на лечение в одну из клиник в Стамбуле, где был прооперирован.

У 73-летнего Я.Рзазаде была обнаружена язва желудка.