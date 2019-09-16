Шушинский драмтеатр открывает театральный сезон

Азербайджанский профессиональный национальный театр открывает 147-й сезон.

Как сообщили Report в министерстве культуры, церемония открытия сезона состоится 17 сентября в 17:00 в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре.

На открытии примут участие руководство министерства и представители театральной общественности.

На мероприятии состоится премьера спектакля по пьесе "Дели Домрул", написанной Алтаем Мамедовым по эпосу "Китаби-Деде Горгуд".

Режиссер-постановщик спектакля - главный режиссер театра, заслуженный артист Логман Керимов, художник Валех Мамедов, ассистент режиссера Захра Салаева, музыкальный оформитель Агаселим Фейзуллаев.

В ролях - Мамед Мамедов, Пюстеханым Зейналова, Захра Салаева, Мобиль Гурбанов, Гамлет Ганбаров, Эмин Севдималыев и заслуженный артист Азад Мамедов.

Отметим, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, здание Шушинского государственного музыкального драматического театра было капитально отремонтировано и 24 декабря 2018 года передано коллективу.