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Шушинский драмтеатр открывает театральный сезон

Шушинский драмтеатр открывает театральный сезон

Азербайджанский профессиональный национальный театр открывает 147-й сезон.

Как сообщили Report в министерстве культуры, церемония открытия сезона состоится 17 сентября в 17:00 в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре. 

На открытии примут участие руководство министерства и представители театральной общественности. 

На мероприятии состоится премьера спектакля по пьесе "Дели Домрул", написанной Алтаем Мамедовым по эпосу "Китаби-Деде Горгуд". 

Режиссер-постановщик спектакля - главный режиссер театра, заслуженный артист Логман Керимов, художник Валех Мамедов, ассистент режиссера Захра Салаева, музыкальный оформитель Агаселим Фейзуллаев. 

В ролях - Мамед Мамедов, Пюстеханым Зейналова, Захра Салаева, Мобиль Гурбанов, Гамлет Ганбаров, Эмин Севдималыев и заслуженный артист Азад Мамедов.  

Отметим, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, здание Шушинского государственного музыкального драматического театра было капитально отремонтировано и 24 декабря 2018 года передано коллективу. 

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