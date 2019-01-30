Сформирована комиссия для создания новой библиотечной системы в Азербайджане

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Создана комиссия для создания новой, современной, охватывающей всю территорию страны библиотечной системы при министерстве культуры, которая также займется подготовкой предложений по повышению эффективности деятельности структур, оказывающих услуги в сфере культуры и образования.

Как сообщили Report в министерстве, об этом на состоявшемся сегодня совещании заявил министр культуры Абульфас Гараев.

На совещании присутствовали главы структурных подразделений министерства, музеев, центральных библиотек и структур, подведомственных министерству.

Отметив успешное продолжение министерством реформ, А.Гараев заявил, что в Баку действует Главное управление культуры и 15 региональных управлений культуры. Согласно указу главы государства от 6 июня 2018 года, структура министерства была переформирована.