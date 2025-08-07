Съемки фильма “Молла Насреддин: Друг тяжелых дней” продолжаются в Кяльбаджаре

В Кяльбаджарском районе продолжаются съемки полнометражного художественного фильма “Молла Насреддин: Друг тяжелых дней”, который через язык кино отражает культурное наследие Азербайджана и общую память тюркского мира.

В Кяльбаджарском районе продолжаются съемки полнометражного художественного фильма “Молла Насреддин: Друг тяжелых дней”, который через язык кино отражает культурное наследие Азербайджана и общую память тюркского мира.

Как сообщает Report, проект вносит свой вклад в культурное возрождение на освобожденных территориях.

В съемочной группе участвуют: главный продюсер фильма Заур Дарабзаде, автор сценария и режиссер-постановщик — народный артист Вагиф Мустафаев, исполнительный продюсер Азер Гулиев, а также международная профессиональная команда из 100 человек.

Вагиф Мустафаев, благодаря своему уникальному стилю и художественному мышлению по общественным темам, придает проекту высокую художественную ценность. Под его руководством создается кинолента, в которой образ Моллы Насреддина представлен не только как сатирик, но и как просветитель, носитель духовного наследия.

“Молла Насреддин — это не только юмор и сатира, но и символ мудрости, иронии и художественного отклика на боль общества. Экранизация этого образа — для меня большая ответственность и моральный долг. Съемки этого фильма на карабахской земле являются настоящим символом культурного возрождения", - сказал Вагиф Мустафаев.

Проект официально поддержан организацией TÜRKSOY и был принят на 40-м заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов TÜRKSOY в рамках I Форума культуры Тюркского мира, прошедшего в октябре 2023 года в городе Шуша.

Производство фильма осуществляется созданной в 2023 году компанией ООО Nasreddin Production при поддержке министерств культуры стран-членов TÜRKSOY. Для съемок также используются павильоны киностудии “Азербайджанфильм” имени Дж. Джабарлы. Помимо Азербайджана, съемки пройдут в Турции, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Главный продюсер Заур Дарабзаде заявил, что данный проект — первый художественный фильм в тюркском мире, созданный в результате совместного сотрудничества всех тюркоязычных стран. "Мы не только заново оживляем наследие Моллы Насреддина, но и выстраиваем культурные мосты, устанавливая прочные связи с известными продюсерами тюркского мира. Этот фильм, снимаемый в Карабахе, станет как историческим, так и духовным наследием для будущих поколений", - подчеркнул он.

Также отмечено, что международный проект не только объединяет общие культурные ценности тюркского мира, но и вносит значимый вклад в популяризацию художественного и исторического облика Карабаха через кинематограф.