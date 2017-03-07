Сегодня в Азербайджане празднуется "Йел чершенбеси"- третий вторник перед Новрузом

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается "Йел чершенбеси" ("Вторник ветра"). Report напоминает, что "йел чершенбеси" это третий после "од чершенбеси" вторник накануне праздника Новруз.

Согласно поверьям, пробуждающийся в этот день ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь. Фольклор богат различными песнями, легендами, мифами, поверьями и поговорками в связи с божеством Ветра.

Ритуал «Йел баба» («Дед ветер»), который проводится на Новрузских празднествах, своими корнями связан с культом Бога Ветра наших древних предков.

В день «Йел Чершенбеси» женщины готовятся к последнему предпразднечному вторнику. Очищается домашняя утварь, выбиваются ковры и паласы, проветриваются постельные принадлежности. Женщины шьют новую одежду для детей. Молодые девушки очищают орехи от скорлупы и готовятся к выпеканию праздничных сладостей.