О нас

Сегодня в Азербайджане отмечается "Илахыр чершенбе"

Сегодня в Азербайджане отмечается "Илахыр чершенбе" Сегодня в Азербайджане отмечается последний (Илахыр) предпраздничный вторник перед праздником Новруз - "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли).
Kультурная политика
19 марта 2024 г. 00:00
Сегодня в Азербайджане отмечается Илахыр чершенбе

Сегодня в Азербайджане отмечается последний (Илахыр) предпраздничный вторник перед праздником Новруз - "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли).

Как сообщает Report, в отличие от предыдущих вторников Новруза ("Су чершенбеси", "Од чершенбеси", "Йел чершенбеси"), последний в народе отмечают особенно торжественно.

Как и в предшествующие вторники, в этот вторник принято разжигать костры и перепрыгивать через них. Существует поверье, что, прыгая через костер, человек оставляет в нем свои беды и разочарования. Тушить костер запрещается, он должен потухнуть сам. В последний вторник принято говорить только хорошие слова.

По древним народным обычаям, в этот день нельзя давать из дома соль, воду, деньги, хлеб, спички, керосин. В домах зажигают свечи по числу членов семьи.

Также по поверьям последний вторник перед Новрузом нужно проводить у себя дома, чтобы в течение года человек не разлучался с родным очагом и родными на долгое время.

Весна вступит в Азербайджан 20 марта в 07:06:21.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Novruz bayramının İlaxır çərşənbəsi qeyd olunur

Другие новости из категории

В бакинских дворах организованы празднества по случаю Новруза
ФотоВ бакинских дворах организованы празднества по случаю Новруза
18 марта 2024 г. 17:05
Мехрибан Алиева приняла участие в выставке Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана
ФотоМехрибан Алиева приняла участие в выставке "Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана"
18 марта 2024 г. 01:06
В Азербайджане состоялась премьера балетного спектакля Лазги. Танец души и любви
ФотоВ Азербайджане состоялась премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви"
17 марта 2024 г. 06:39
Глава Минкультуры Азербайджана встретился с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН
Глава Минкультуры Азербайджана встретился с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН
16 марта 2024 г. 19:23
В столице Латвии отметили праздник Новруз
ФотоВ столице Латвии отметили праздник Новруз
15 марта 2024 г. 22:45
Завтра будет представлена ​​азербайджанская композиция на Евровидении-2024
Завтра будет представлена ​​азербайджанская композиция на "Евровидении-2024"
14 марта 2024 г. 16:46
Шахин Мустафаев: Ряд международных организаций применяют двойные стандарты к Азербайджану
Шахин Мустафаев: Ряд международных организаций применяют двойные стандарты к Азербайджану
14 марта 2024 г. 12:35
Шахин Мустафаев: В Список культурного наследия ЮНЕСКО включены 47 памятников тюркских народов
Шахин Мустафаев: В Список культурного наследия ЮНЕСКО включены 47 памятников тюркских народов
14 марта 2024 г. 11:21
Министр: Необходимо сформировать единый механизм защиты тюркского культурного наследия
Министр: Необходимо сформировать единый механизм защиты тюркского культурного наследия
14 марта 2024 г. 10:58
В Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры
В Хорватии пройдут Дни азербайджанской культуры
12 марта 2024 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi