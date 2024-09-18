Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыки

Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыки.

Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыки.

Report напоминает, что 18 сентября 1885 года родился великий композитор Узеир Гаджибейли.

День рождения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибейли в нашей стране отмечается как День национальной музыки. С 2009 года проводится Международный музыкальный фестиваль, посвященный У.Гаджибейли.

В этом году с 18 по 28 сентября пройдет XVI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, который организован Фондом Гейдара Алиева совместно с Министерством культуры Азербайджана.

В рамках фестиваля в Баку, Гяндже, Габале и Шуше будут организованы различные концерты, театральные постановки, выставки, научные конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Фестиваль проходит в Азербайджане с 2009 года, традиционно первый день фестиваля совпадает с Днем национальной музыки. Солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета 21 сентября покажут в Шуше оперу гениального композитора "Лейли и Меджнун".

На фестивале также выступят известные музыканты и коллективы из США, Франции, Грузии, Хорватии, России, Сингапура и других стран.

Отметим, что наряду с многогранной деятельностью композитора, ученого, писателя, публициста, общественного и политического деятеля, Узеир Гаджибейли также известен как основатель первой оперы на Востоке.

История азербайджанского национального оперного искусства началась с оперы "Лейли и Меджнун", которая была поставлена на сцене 115 лет назад Узеиром Гаджибейли. Первым дирижером оперы был Абдуррахим бек Ахвердиев, режиссер Гусейн Араблинский, Гусейнгулу Сарабский исполнил роль Меджнуна, а помощник повара Абдуррахим Фараджев выступил в роли Лейли. Премьера спектакля состоялась 12 января 1908 года (25) в Баку, в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева.

"Лейли и Меджнун", написанная по мотивам одноименной поэмы гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, является первой оперой не только в Азербайджане, но и на Востоке. История оперы древнего Востока началась именно с этого дня.

После успеха этой оперы Узеир бека, одна за другой последовали также национальные оперы – "Шейх Санан" (1909), "Рустам и Сохраб" (1910), "Шах Аббас и Хуршидбану", "Асли и Керем" (1912), "Харун и Лейла" (1915).

Кульминацией творчества Узеира Гаджибейли стала опера "Кероглу". Опера "Кероглу" является одним из ярких образцов не только азербайджанской культуры, но и занимает достойно место в ряду мировых опер. Она неоднократно шла на московской сцене и восхищала зрителей в театрах оперы и балета бывших советских республик.

Незавершенной осталась опера Узеира Гаджибейли "Фируза". Особенно примечательна среди музыкальных отрывков этой оперы, подготовленной на основе народных легенд, ария "Фирузы", основанная на народных традициях. Возможно, поэтому на протяжении многих лет ее исполняют певцы.

Создание первой оперетты на Востоке также связано с именем Узеира Гаджибейли. Первой музыкальной комедией гениального композитора является трехактная комедия "Муж и жена". Это произведение является первым образцом музыкальной комедии в Азербайджане. Первая постановка произведения состоялась в 1910 году. В ролях выступили Г.Сарабский (Мерджан бек), А.Агдамский (Миннет ханым) и другие.

Второй музыкальной комедией автора является комедия "Не та, так эта". Первая демонстрация произведения состоялась в апреле 1911 года в Баку. Затем музыкальная комедия была переведена на различные языки и поставлена на сцене.

Третьей и последней музыкальной комедией бессмертного композитора стала "Аршин мал алан". Эта оперетта переведена на около 70 различных языков, поставлена на сцене более 100 театров. "Аршин мал алан" была экранизирована пять раз, неоднократно была записана на граммофонные пластинки. На основе этой музыкальной комедии впервые в 1916 году был снят "немой" художественный фильм.

Творческое наследие Узеира Гаджибейли очень богатое и разнообразное. Незабвенная личность, всю свою жизнь он служил азербайджанской культуре, музыке, перевел в ноты более 300 популярных песен, создал кантаты, фантазии, песни и романсы, камерные и хоровые произведения. Интересно, что гимны как Азербайджанской Демократической Республики, так и советского Азербайджана, а также современный гимн после восстановления независимости принадлежат выдающемуся композитору.

Узеир Гаджибейли не только сочинял музыку, но и был автором различных учебных пособий. Научная работа "Основы азербайджанской народной музыки", опубликованная в 1945 году, как память о его совершенной деятельности в качестве ученого-музыковеда, и сегодня широко используется в качестве учебника. Он - настоящий гений, добившийся коренного поворота в азербайджанской музыке. Узеир Гаджибейли, имя которого сегодня мы вспоминаем с безграничной гордостью, наряду с тем, что заложил основу новых путей развития в истории азербайджанской музыкальной культуры, а также национальной композиторской школы, также является создателем первой оперы, первой музыкальной комедии и первых образцов в ряде других жанров в истории азербайджанской музыки. Его светлая память будет вечно жить в сердце азербайджанского народа.