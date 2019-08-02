Сегодня День национального кино Азербайджана

Сегодня в Азербайджане отмечается День национального кино.

Как сообщает Report, 2 августа 1898 года в Баку был продемонстрирован первый короткометражный немой фильм "Попался" ("Ilişdin") производства азербайджанской кинематографии.

В 1898 году Александром Мишоном было снято несколько документальных сюжетов, такие как "Пожар на Биби-Эйбате", "Нефтяной фонтан на промысле Балаханы", "Народное гулянье в городском саду", "Кавказский танец". Зрителям эти фильмы были показаны на специально организованном киносеансе 2 августа того же года.

"День национального кино Азербайджана" появился в календаре официальных праздников Азербайджанской Республики сравнительно недавно, в 2000 году, после того, как 18 декабря 2000 года, в столице государства городе Баку президент Азербайджана Гейдар Алиев, учитывая заслуги деятелей культуры Азербайджана в развитии национального кинематографа, подписал указ "Об учреждении Дня национального кино".

В 1998 году в Баку был проведён "Фестиваль фестивалей", посвящённый столетию азербайджанского кино, одним из почётных гостей которого являлся президент Ильхам Алиев.