Сдано в эксплуатацию новое здание Маштагинского центра культуры

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ 6 декабря Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия нового здания Маштагинского центра культуры, носящего имя народного артиста Гаджиаги Аббасова.

Как сообщает Report, Мехрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие здания.

Министр культуры и туризма Абульфаз Гараев проинформировал Первого вице-президента о том, что прежнее здание, находящееся длительное время в эксплуатации, не отвечало современным требованиям. Необходимые условия для деятельности сотрудников и подготовки программ здесь отсутствовали. И поэтому было принято решение о строительстве нового здания для Центра культуры. Здание со зрительским залом на 250 мест и современной сценой, построенное с высоким качеством в короткий срок, распахивает свои двери любителям искусства.

Строительство нового здания этого культурного учреждения, ставшего наглядным примером проектов, реализуемых в стране за последние годы в связи с развитием культуры, в первую очередь, служит делу пропаганды среди молодого поколения богатого азербайджанского искусства и культуры в целом. Это событие также свидетельствует о том, что развитие культуры, создание ее инфраструктуры всегда находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой была представлена информация о том, что в настоящее время в Маштагинском центре культуры, площадь которого составляет 1800 квадратных метров, действуют кинозал, кружки, где проходят занятия по скульптуре, прикладному искусству, живописи, домоводству, танцам, есть компьютерный и литературный кабинеты. Здесь также планируется проведение недели "Азербайджанского кино".

Основа этого Центра, ранее именуемого Маштагинским домом культуры, была заложена в 1921 году. В то время во всех селах и поселках Баку, в том числе Маштаге, спектакли видных театральных деятелей вызывали большой интерес, на спектаклях, созданного там драматического кружка, наблюдался большой приток зрителей. В скором времени эти спектакли стали популярны и в других поселках Баку - Бильгя, Нардаране, Бузовне и Мардакяне, и таким образом, стартовала широкая культурно- просветительская работа среди населения.

Начиная с 50 -х годов прошлого века деятельность этого Дома культуры расширилась, здесь были созданы ансамбль народных инструментов, а также Театр поэзии. А в 1980-х годах Маштагинский дом культуры стал одним из главных мест, где собирались любители классической поэзии. Выступления музыкантов в созданных здесь студиях завоевали большую популярность среди населения. В тот период по случаю 100-летия Узеира Гаджибейли здесь была поставлена опера "Лейли и Меджнун". С 1987 года в этом очаге культуры также функционирует Кукольный театр.

Ознакомившись с условиями, созданными в Центре культуры, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала свои поручения, связанные с регулярной организацией здесь различных интересных программ.