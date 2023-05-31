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С завтрашнего дня изменятся цены на вход для иностранцев в некоторые заповедники и музеи

С завтрашнего дня изменятся цены на вход для иностранцев в некоторые заповедники и музеи С 1 июня в некоторые заповедники и музеи, находящиеся в ведении Государственного агентства по туризму, будут внесены изменения в цены на вход для иностранных граждан.
Kультурная политика
31 мая 2023 г. 19:34
С завтрашнего дня изменятся цены на вход для иностранцев в некоторые заповедники и музеи

С 1 июня в некоторые заповедники и музеи, находящиеся в ведении Государственного агентства по туризму, будут внесены изменения в цены на вход для иностранных граждан.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Центре управления заповедниками.

С завтрашнего дня для иностранных граждан стоимость входа в Государственный историко-архитектурный заповедник “Храм Атешгях”, Национальный историко-архитектурный заповедник “Йухары баш”, историко-архитектурный заповедник “Киш” и мавзолей “Дири баба” установлена в размере 9 АЗН.

Стоимость комбинированного билета на Государственный историко-культурный и природный заповедник ”Йанар даг“ и государственный историко-архитектурный заповедник ”Храм Атешгях" для иностранцев составит 15 AZN.

При этом стоимость услуги гида на иностранных языках в этих заповедниках определена в 10 AZN. Отметим, что цены на вход для граждан Азербайджана остаются неизменными - 2 AZN. Вход в заповедник для местных студентов стоит 1 AZN, а для школьников - бесплатно. Также бесплатно посещать заповедники могут инвалиды, ветераны войны, гази и иностранные туристы в возрасте до 12 лет.

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