Ряду деятелей культуры предоставлены персональные пенсии президента Азербайджанской Республики

6 мая, 2016 19:17

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий президента Азербайджанской Республики деятелям культуры Азербайджана. Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что за заслуги в развитии азербайджанской культуры персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставляется следующим лицам: Абасалиеву Ага Джебраилу Агасалех оглу Джафаровой Бести Али гызы Ахмедову Джафару Намиг Кямал оглу Гашимовой Шахназ Гасан гызы Гараеву Ясину Микаил оглу Магеррамову Мабуду Алиаскер оглу Мурадовой Таране Гусейн гызы Салманлы Агахану Али оглу Юсуповой Шукюфе Мухеддин гызы. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.