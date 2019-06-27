Ряд исторических мест Азербайджана предлагается внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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"Ряд исторических мест в Азербайджане планируется выдвинуть в качестве кандидатов на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры Абульфас Гараев.

Министр отметил, что сейчас ведется активная работа по внесению в этот список Дворца шекинских ханов и старинной части города: "В Баку этот вопрос обсудят и мы надеемся, что результат будет положительный. Имеется несколько вариантов, у некоторых из них есть недочеты. После их устранения вопрос будет пересмотрен. Мы постараемся, чтобы вопрос был решен".

А.Гараев отметил, что Иран также выдвинул в качестве кандидата на занесение в список леса Гирканского национального парка: "Часть этого леса, приходящуюся на территорию Азербайджана, мы хотим представить как единое место. Это вопрос будущего. Мы также планируем внести в список тюрбе (гробницы) в Нахчыване. Эти места сейчас находятся в нормальном состоянии, нужно лишь с научной точки зрения обосновать, зачем мы хотим включить их в список. Я полагаю, что Азербайджан обладает достаточным потенциалом. Мы предоставили нескольких наших кандидатов на занесение в список. После положительного ответа ЮНЕСКО мы обнародуем их названия".