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В Баку прошло мероприятие, посвященное памяти Таира Салахова

В Баку прошло мероприятие, посвященное памяти Таира Салахова 30 ноября 2021 года Русский дом в Баку (РИКЦ) и Дом-Музей имени Таира Салахова провели тематическую встречу, посвященную памяти советского, азербайджанского и российского художника-живописца Таира Салахова.
Kультурная политика
1 декабря 2021 г. 12:36
В Баку прошло мероприятие, посвященное памяти Таира Салахова

30 ноября Русский дом в Баку (РИКЦ) и Дом-Музей имени Таира Салахова провели тематическую встречу, посвященную памяти азербайджанского и российского художника-живописца Таира Салахова.

Как передает Report со ссылкой на пресс-центр РИКЦ в Баку, воспоминаниями о Таире Салахове поделились директор Дома-Музея имени Таира Салахова Саадат Мирзоева, музыковед, педагог, публицист, преподаватель музыкального колледжа при Национальной консерватории и средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, член Союза композиторов и Союза журналистов Азербайджана Рая Аббасова, педагог Азербайджанской государственной академии художеств Наргиз Рзаева.

В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик с воспоминаниями коллег о художнике из Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, где трудился Таир Салахов.

С музыкальными номерами выступили Вагиф Курбанов (виолончель) и Нурида Новрузова (фортепиано), заслуженная артистка Джейла Сеидова (скрипка) и Захра Бадалбейли (фортепиано), струнный квартет симфонического оркестра имени Ниязи Дома звукозаписи при АзТВ.

По завершении мероприятия гости ознакомились с творениями Таира Салахова, выставленными в его Доме-Музее.

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