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Реза Дегати поделился фото Худавенгского монастыря

Реза Дегати поделился фото Худавенгского монастыря Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати поделился фотографиями из монастыря Худавенг в Кельбаджарском районе.
Kультурная политика
25 декабря 2021 г. 21:47
Реза Дегати поделился фото Худавенгского монастыря

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати поделился фотографиями из монастыря Худавенг в Кельбаджарском районе.

Как передает Report, фотожурналист поделился фотографиями в социальной сети Instagram.

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Версия на азербайджанском языке Reza Deqati Xudavəng monastırının fotolarını paylaşıb

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