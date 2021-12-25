Реза Дегати поделился фото Худавенгского монастыря

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати поделился фотографиями из монастыря Худавенг в Кельбаджарском районе.
Реза Дегати поделился фото Худавенгского монастыряРеза Дегати поделился фото Худавенгского монастыря Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати поделился фотографиями из монастыря Худавенг в Кельбаджарском районе.
Kультурная политика
25 декабря 2021 г. 21:47
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Версия на азербайджанском языке Reza Deqati Xudavəng monastırının fotolarını paylaşıb