Расходы на установку надгробного памятника Расиму Балаеву покроет государство
Kультурная политика
- 20 апреля, 2026
- 14:13
Расходы на установку надгробного памятника народному артисту Расиму Балаеву будут покрыты за счет государства.
Об этом Report сообщил секретарь Союза кинематографистов Алиса Джаббаров.
По его словам, вопросы, связанные с заказом надгробного памятника, находятся на стадии согласования между семьей народного артиста и соответствующими структурами.
Отметим, что народный артист Расим Балаев скончался 29 марта в больнице в Турции, где проходил лечение. Он похоронен на I Аллее почетного захоронения.
Последние новости
21:17
Депутат: Ненависть, дискриминация и предвзятое отношение к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годыВнешняя политика
21:06
Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульманВнешняя политика
20:52
Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в СШАДругие страны
20:49
Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетикеВнешняя политика
20:40
Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕСДругие страны
20:32
Фото
Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских бояхАрмия
20:22
Пезешкиан: США хотят капитуляции ИранаВ регионе
20:16
Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливеДругие страны
19:58