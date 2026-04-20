Расходы на установку надгробного памятника Расиму Балаеву покроет государство

Расходы на установку надгробного памятника народному артисту Расиму Балаеву будут покрыты за счет государства.

Об этом Report сообщил секретарь Союза кинематографистов Алиса Джаббаров.

По его словам, вопросы, связанные с заказом надгробного памятника, находятся на стадии согласования между семьей народного артиста и соответствующими структурами.

Отметим, что народный артист Расим Балаев скончался 29 марта в больнице в Турции, где проходил лечение. Он похоронен на I Аллее почетного захоронения.