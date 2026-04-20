    Расходы на установку надгробного памятника Расиму Балаеву покроет государство

    Kультурная политика
    20 апреля, 2026
    • 14:13
    Расходы на установку надгробного памятника Расиму Балаеву покроет государство

    Расходы на установку надгробного памятника народному артисту Расиму Балаеву будут покрыты за счет государства.

    Об этом Report сообщил секретарь Союза кинематографистов Алиса Джаббаров.

    По его словам, вопросы, связанные с заказом надгробного памятника, находятся на стадии согласования между семьей народного артиста и соответствующими структурами.

    Отметим, что народный артист Расим Балаев скончался 29 марта в больнице в Турции, где проходил лечение. Он похоронен на I Аллее почетного захоронения.

    Расим Балаев Алиса Джаббаров Союз кинематографистов Азербайджана Надгробный памятник
    Xalq artisti Rasim Balayevin qəbirüstü abidəsinin xərclərini dövlət qarşılayacaq

