Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет

Памятник Имадеддину Насими, воздвигнутый в Шамахы, создавался в течение пяти лет.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявил журналистам автор памятника, заслуженный художник Рашад Алекберов.

По его словам, в создании скульптуры участвовали около 30 человек:

"На создание скульптуры Насими ушло пять лет. Над выполненной в современном стиле скульптурой работала профессиональная команда из почти 30 человек. Это первая скульптура, выполненная в таком стиле".