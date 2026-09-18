Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет
Kультурная политика
- 18 сентября, 2026
- 13:14
Памятник Имадеддину Насими, воздвигнутый в Шамахы, создавался в течение пяти лет.
Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявил журналистам автор памятника, заслуженный художник Рашад Алекберов.
По его словам, в создании скульптуры участвовали около 30 человек:
"На создание скульптуры Насими ушло пять лет. Над выполненной в современном стиле скульптурой работала профессиональная команда из почти 30 человек. Это первая скульптура, выполненная в таком стиле".
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