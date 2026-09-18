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    Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет

    Kультурная политика
    • 18 сентября, 2026
    • 13:14
    Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет

    Памятник Имадеддину Насими, воздвигнутый в Шамахы, создавался в течение пяти лет.

    Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявил журналистам автор памятника, заслуженный художник Рашад Алекберов.

    По его словам, в создании скульптуры участвовали около 30 человек:

    "На создание скульптуры Насими ушло пять лет. Над выполненной в современном стиле скульптурой работала профессиональная команда из почти 30 человек. Это первая скульптура, выполненная в таком стиле".

    Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет
    Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет
    Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет
    Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет
    Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет
    Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет
    Рашад Алекберов: Памятник Насими в Шамахы создавался 5 лет

    Рашад Алекберов Шамахы
    Фото
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    Rashad Alakbarov: Nasimi monument in Shamakhi took 5 years to complete

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