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    Пятая часть жителей Украины выступает за проведение "Евровидения" за рубежом

    35% респондентов считают, что Евровидение однозначно должно пройти в Украине

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Пятая часть жителей Украины высказалась за проведение музыкального конкурса "Евровидение-2017" за пределами страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТСН, это следует из июньского онлайн-опроса TNS Online Track.

    По мнению 35% респондентов, "Евровидение" однозначно должно пройти в Украине. Еще 29% опрошенных полагают, что конкурс необходимо провести на Украине, если будут соответствующие условия для этого.

    Как считают 11% участников исследования, "Евровидение" нужно перенести в страну, занявшую второе место, то есть в Австралию. 9% предложили перенести конкурс в другую европейскую страну.

    Что касается украинских городов – претендентов на проведение "Евровидения", то лидером опроса стал Киев. Он набрал 42% голосов. Второе место занимает Львов (27%), третье – Одесса (10%). Далее следуют Днепр, Харьков и Винница.

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