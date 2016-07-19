Пятая часть жителей Украины выступает за проведение "Евровидения" за рубежом

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Пятая часть жителей Украины высказалась за проведение музыкального конкурса "Евровидение-2017" за пределами страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТСН, это следует из июньского онлайн-опроса TNS Online Track.

По мнению 35% респондентов, "Евровидение" однозначно должно пройти в Украине. Еще 29% опрошенных полагают, что конкурс необходимо провести на Украине, если будут соответствующие условия для этого.

Как считают 11% участников исследования, "Евровидение" нужно перенести в страну, занявшую второе место, то есть в Австралию. 9% предложили перенести конкурс в другую европейскую страну.

Что касается украинских городов – претендентов на проведение "Евровидения", то лидером опроса стал Киев. Он набрал 42% голосов. Второе место занимает Львов (27%), третье – Одесса (10%). Далее следуют Днепр, Харьков и Винница.