Путин поздравил Таира Салахова с 90-летием

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил выдающегося азербайджанского художника, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова с 90-летним юбилеем.

Как cообщает Report, поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Человек уникального таланта и масштабных творческих планов вы состоялись как востребованный художник и педагог, воспитали целую плеяду ярких, одаренных учеников и последователей. И конечно, глубочайшего признания и уважения заслуживает ваш большой личный вклад в реализацию разноплановых, но неизменно интересных выставочных, реставрационных проектов, ваша личная преданность искусству", - говорится в поздравлении В. Путина.

Президент России пожелал художнику здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народного художника Таира Салахова с юбилеем.