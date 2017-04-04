В Баку прошла конференция на тему "Национальные музыкальные инструменты Азербайджана: наше прошлое и настоящее"

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам и министерства культуры и туризма прошла научно-практическая конференция на тему "Национальные музыкальные инструменты Азербайджана: наше прошлое и настоящее" ("Azərbaycanın milli musiqi alətləri: Keçmişimiz, bu günümüz").

Как сообщает Report, выступивший на конференции заместитель председателя госкомитета Ниязи Рагимов сказал, что в современную эпоху защита прав интеллектуальной собственности сохраняет свою актуальность не только в контексте промышленности и торговли, но и в сфере культуры.

Выступивший замминистра культуры и туризма Адалят Велиев подчеркнул, что Азербайджан обладает богатой многовековой историей развития музыкального искусства и страна известна как музыкальный край. Он заявил о большой заслуге создателей народной музыки в развитии азербайджанской музыки.

На конференции выступили ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, ректор Университета культуры и искусства Фарах Алиева, председатель Союза ашугов Азербайджана Магеррам Гасымлы и другие.

Здесь были выслушаны доклады на темы "Направления и проблемы усовершенствования национальных музыкальных инструментов", "Традиции восстановления древних музыкальных инструментов Азербайджана" и пр.