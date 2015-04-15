​В Стамбуле пройдет Международный фестиваль "Смеющийся ребенок"

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ 20-25 апреля в Стамбуле пройдет Международный фестиваль детей-инвалидов "Смеющийся ребенок".

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства культуры и туризма Азербайджана.

В информации отмечается, что с учетом значения данного мероприятия с точки зрения пропаганды национальной культуры и укрепления дружеских связей между детьми и молодежью различных стран, на фестивале нашу страну представит коллектив находящейся при министерстве культуры и туризма бакинской 11-летней музыкальной школы №38 для детей со слабым зрением.

Учащиеся данной школы при финансовой и организационной поддержке министерства культуры и туризма принимали также участие в международных фестивалях "Смеющийся ребенок", прошедших в 2007 и 2008 годах.