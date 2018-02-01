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    Произошло новое назначение на должность главного редактора газеты "Mədəniyyət"

    Абульфас Гараев подписал приказ

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Произошло новое назначение на должность главного редактора газеты "Mədəniyyət" ("Культура"), являющейся изданием министерства культуры и туризма.

    Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства, приказом министра культуры и туризма Абульфаса Гараева от 31 января 2018 года Вугар Мюкафат оглу Алиев назначен главным редактором газеты "Mədəniyyət".

    1 февраля новый главный редактор был представлен коллективу с участием завотделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугара Шихаммедова и заведующего сектором общественных связей и работы с прессой данного отдела Интигама Гумбетова. 

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