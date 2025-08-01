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В Международном центре мугама прошла церемония прощания с Арифом Бабаевым

В Международном центре мугама прошла церемония прощания с Арифом Бабаевым В Международном центре мугама прошла церемония прощания с народным артистом Арифом Бабаевым.
Kультурная политика
1 августа 2025 г. 13:55
В Международном центре мугама прошла церемония прощания с Арифом Бабаевым

В Международном центре мугама прошла церемония прощания с народным артистом Арифом Бабаевым.

Как сообщает Report, в церемонии прощания принимали участие министр культуры Адиль Керимли и его заместители, деятели культуры и общественности страны, члены семьи покойного и его коллеги.

13:07

В Международном центре мугама проходит церемония прощания с народным артистом Арифом Бабаевым.

Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие министр культуры Адиль Керимли и его заместители, деятели культуры и общественности страны, члены семьи покойного и его коллеги.

Ариф Бабаев 23 июля был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. Из-за критического состояния был переведен в одно из столичных медицинских учреждений, где в утренние часы 1 августа скончался.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоXalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO

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