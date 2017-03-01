Начаты работы по реконструкции памятника Микаилу Мушфигу

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Была осмотрена территория сноса памятника Микаилу Мушфигу.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Руководитель Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма Закир Султанов, председатель Правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде, глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев, а также специалисты определили на данной территории место для памятника, который установят, не нанося ущерб прежнему облику.

Руководитель Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма Закир Султанов заявил о недопустимости сноса представляющих историческое значение построек и культурных памятников без предварительного разрешения или же согласования вопроса с соответствующим госорганом в соответствии с законодательством.

"Как видно, памятник был увезен с территории, где он стоял. Здесь ведутся строительные работы. Цель нашего визита сюда заключается в обеспечении установки памятника в кратчайшее время на этой территории. Памятник видному азербайджанскому писателю будет установлен на этой территории, недалеко от жилого здания. Здесь также будут проведены озеленительные работы и работы по благоустройству. Работы в этом направлении уже начались. Думаю, что в течение месяца памятник вновь установят на этой территории".

Председатель Правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде отметил, что памятник видному азербайджанскому поэту убрали, не проинформировав соответствующий государственный орган в соответствии с законодательством: "Конечно же, это недопустимо. Посмотрите, вокруг строятся новые здания, наш город становится краше, в то же время ведется строительство дороги".

Эльбей Гасымзаде сказал, что с сегодняшнего дня приступили к работам по реконструкции памятника.