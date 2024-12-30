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При поддержке Лейлы Алиевой создан трек "Баяты шираз"

При поддержке Лейлы Алиевой создан трек "Баяты шираз" В рамках проекта Sound of Land при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой реализована идея создания нового трека.
Kультурная политика
30 декабря 2024 г. 16:36
При поддержке Лейлы Алиевой создан трек Баяты шираз

В рамках проекта Sound of Land при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой реализована идея создания нового трека.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, продюсер и диджей Бурак Йетер подготовил трек под названием "Баяты шираз" в жанре электронной музыки.

Его распространением на всех платформах займется Yaradıcı Studio.

По словам продюсера Анара Рейбанда, композиция, созданная совместно с Yaradıcı Studio, станет подарком молодежи и вдохновит любителей динамичной музыки.

Трек в исполнении молодого ханенде Кянана Байрамова будет транслироваться на многочисленных музыкальных платформах.

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Версия на азербайджанском языке Leyla Əliyevanın dəstəyi ilə “Bayatı şiraz”ın treki hazırlanıb

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