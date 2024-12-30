При поддержке Лейлы Алиевой создан трек "Баяты шираз"

В рамках проекта Sound of Land при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой реализована идея создания нового трека.
Как сообщили Report в Министерстве культуры, продюсер и диджей Бурак Йетер подготовил трек под названием "Баяты шираз" в жанре электронной музыки.
Его распространением на всех платформах займется Yaradıcı Studio.
По словам продюсера Анара Рейбанда, композиция, созданная совместно с Yaradıcı Studio, станет подарком молодежи и вдохновит любителей динамичной музыки.
Трек в исполнении молодого ханенде Кянана Байрамова будет транслироваться на многочисленных музыкальных платформах.