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    Президент России выразил благодарность коллективу Азербайджанского государственного русского драматического театра

    Владимир Путин поблагодарил театр за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин 3 марта подписал распоряжение, в котором  объявил благодарность коллективу Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства России в Азербайджане, Владимир Путин поблагодарил театр за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и развитие традиций русского театрального искусства.

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