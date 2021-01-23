Президент Ильхам Алиев поздравил Эльдара Гулиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо народному артисту Эльдару Гулиеву.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо народному артисту Эльдару Гулиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

«Уважаемый Эльдар муаллим!

Сердечно поздравляю Вас - видного деятеля кино Азербайджана с 80-летним юбилеем, желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Ваше насыщенное творчество - одна из ярких страниц национального киноискусства. Многочисленные фильмы, которые Вы создали, мастерски используя важные достижения мирового кинематографа, занимают особое место в летописи азербайджанского кино.

Вы подарили выдающимся личностям азербайджанской культуры и истории незабываемую экранную жизнь. Успешное представление Вами азербайджанской культуры и за пределами нашей страны заслуживает одобрения. За многолетние значительные заслуги в области развития национального кинематографа Вы были удостоены высоких государственных наград. Ваш наполненный постоянным поиском путь в искусстве как выдающейся творческой личности с новаторским духом и дальше будет школой для молодого поколения кинематографистов».