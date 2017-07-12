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    Президент подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея Агасадыха Герайбейли

    Министерство культуры и туризма получило соответствующие указания

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея Агасадыха Герайбейли.

    Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в 2017 году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского театрального и киноискусства, народного артиста Агасадыха Агали оглу Герайбейли.

    Агасадых Герайбейли, как большой мастер, обладавший широким творческим диапазоном, занимает достойное место в летописи богатой культуры Азербайджана. Разнохарактерные образы, очень успешно с точки зрения профессионализма воплощенные им на сцене национального драматического театра и в кинематографии, являются ценными образцами искусства, сохранившими высокую силу художественного воздействия.

    Согласно документу, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 120-летнему юбилею народного артиста Агасадыха Герайбейли.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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