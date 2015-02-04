​Президент Ильхам Алиев вручил Поладу Бюльбюльоглу орден "Шараф"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 4 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретились с группой известных деятелей культуры и искусства, прибывших в Баку для участия в церемонии по случаю 70-летнего юбилея народного артиста, Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поприветствовал присутствовавших на встрече гостей, расценил участие известных деятелей культуры и искусства в таком мероприятии как позитивный факт. Глава государства отметил, что 10 лет назад прославленный мастер был удостоен ордена "Истиглал", а сейчас – ордена "Шараф". "Творчество Полада Бюльбюльоглу черпает вдохновение из народного творчества, имеющего очень древние корни", - сказал президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что юбиляр появился на свет в семье Бюльбюля, оставшегося в памяти как выдающийся исполнитель, отметив, что его песни любимы всеми.

Глава государства подчеркнул, что в целом в Азербайджане уделяется особое внимание толерантности и мультикультурализму, отметил значение роли этих факторов в успешном развитии страны.

Президент Ильхам Алиев еще раз выразил свои поздравления и вручил Поладу Бюльбюльоглу одну из самых высоких наград Азербайджанской Республики – орден "Шараф".

Затем выступили народный артист СССР Иосиф Кобзон, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженный артист России Бари Алибасов, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, композитор, народный артист СССР Евгений Дога, народная артистка СССР Людмила Рюмина, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, народный артист Таджикистана Джурабек Муродов, лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане всегда с уважением относились к искусству и деятелям искусства, выразил уверенность в том, что такие встречи будут продолжаться и в будущем и служить дальнейшему развитию межкультурных связей.