Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Гяндже музея Мирзы Шафи Вазеха

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Гяндже музея Мирзы Шафи Вазеха.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания музея, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Проводимая в Гяндже на основании поручений президента Ильхама Алиева работа по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия продолжается и в 2017 году. В рамках этой деятельности создан музей, носящий имя выдающегося представителя азербайджанской литературы, великого поэта и известного просветителя Мирзы Шафи Вазеха, жившего в Гяндже в XIX веке.

Mирза Шафи Вазех родился в Гяндже 14 июня 1794 года. С ранних лет проявлявший большой интерес к поэзии, Мирза Шафи Вазех обучался в медресе основам религии, а закончив ее, стал изучать арабскую и персидскую литературу, произведения азербайджанских и русских классиков, философию суфизма. Овладев арабским и фарсидским языками, он близко познакомился с творчеством многих классиков Востока. Работавший писарем у дочери Джавад хана – Пюсты ханум, Шафи впоследствии под псевдонимом Вазех создавал стихи на азербайджанском и фарсидском языках, развивал поэтические традиции этих языков. В своих стихах поэт воспевал величие человеческого духа, любовь, жизнелюбие, красоту. Вазех был одним из соавторов учебника азербайджанского языка под названием "Китаби-тюрки". Впоследствии поэт продолжил творчество в Тифлисе. В 1844 году он восстановил в Тифлисе деятельность литературного меджлиса "Дивани-Хикмет", созданного им в Гяндже в 1820 году. Часто по вечерам на этот меджлис собирались известные поэты, писатели, философы того времени, в том числе ученик и преемник Вазеха Мирза Фатали Ахундзаде. Прибывший в тот период на Кавказ немецкий поэт и востоковед Фридрих фон Боденштедт также посещал меджлис "Дивани-Хикмет", который в подлинном смысле слова был очагом культуры и литературы, объединявшим западноевропейскую, русскую и азербайджанскую поэзию, получал здесь у Вазеха уроки фарсидского и азербайджанского языков. Боденштедт, бравший у Вазеха уроки восточных языков, после возвращения в Германию перевел и издал стихи поэта. В его переводе стихи Мирзы Шафи Вазеха завоевали мировую славу. Словом, творчество классика нашей национальной поэзии Мирзы Шафи Вазеха занимает важное место в развитии литературно-культурных связей Азербайджана и Европы.

Глава государства был проинформирован о работе, проводимой в музее. Было сообщено, что строительство музея, расположенного на территории "Гюлистан", началось в марте 2016 года, строительные работы завершились в ноябре 2017 года. Вокруг музея, построенного в стиле национальной архитектуры, разбит парк, носящий имя Мирзы Шафи Вазеха.

Было доведено до внимания, что в музее собраны различные картины и документы, посвященные жизни и творчеству поэта- мыслителя, а также его газелям, мухаммасам, месневи и рубаи. Здесь также демонстрируется постановление об усилении изучения творческого наследия Мирзы Шафи Вазеха, подписанное великим лидером Гейдаром Алиевым 8 июня 1981 года, и Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О проведении 220-летнего юбилея Мирзы Шафи Вазеха" от 3 февраля 2014 года. В музее создан специальный уголок, посвященный литературному меджлису "Дивани-Хикмет", занимавшему важное место в творчестве поэта. Отметим, что среди членов этого литературно-философского меджлиса, наряду с Аббасгулу Ага Бакихановым, Мирзой Фатали Ахундзаде, Moлла Абдуллой, Mирзой Мехди Наджи, Mирзой Юсифом Видади, просветителями Эристави, Чавчавадзе, Григорьевым, были и немецкие востоковеды Боденштедт, Адольф Берже и другие. На меджлисе проходили литературно-философские аналитические дискуссии, проводились соревнования на создание лучшего стихотворения, поэтических пародий, формировалось новое мышление. Вазех проводил собрания литературного меджлиса "Дивани-Хикмет" в форме живых философских дискуссий.

Было сообщено, что в двухэтажном здании музея созданы выставочный и конференц-залы, административные помещения. Здесь представлены издания стихотворений поэта, научно-исследовательские труды и художественные произведения, посвященные жизни и творчеству мастера, а также издания, вышедшие в свет в Гяндже к 220-летнему юбилею мыслителя.

Фонд Гейдара Алиева, придающий особое значение пропаганде азербайджанской культуры и искусства, на протяжении 2007-2015 годов также издал различные книги, связанные с творчеством Мирзы Шафи Вазеха. Главе государства было сообщено, что книги Мирзы Шафи Вазеха, изданные в Германии в период с 1850 по 1924 годы, по инициативе и при поддержке Исполнительной власти города Гянджи в 2014 году были доставлены в Азербайджан и экспонируются в музее.

Было сообщено, что площадь парка, на территории которого расположен музей, составляет 2 гектара. На входе в парк установлена арка высотой 7 метров, длиной 17 метров, украшенная мраморной облицовкой с элементами современной и классической архитектуры. На территории парка проведено озеленение, посажены декоративные цветочные кусты, сооружены два фонтана. Словом, здесь созданы все условия для отдыха жителей и гостей города. Посетители парка смогут получить подробную информацию о выдающемся просветителе Мирзе Шафи Вазехе. В парке возведен памятник поэту. На стене за памятником мозаикой выложены изображения Мирзы Шафи Вазеха и его современников - Фридриха фон Боденштедта, Аббасгулу Ага Бакиханова, Гасым бека Закира, Мирзы Фатали Ахундзаде, ряда других исторических личностей.