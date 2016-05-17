Президент Ильхам Алиев поздравил Олжаса Сулейменова с 80-летним юбилеем

Баку. 17 мая REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо поэту Олжасу Сулейменову.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Дорогой Олжас Сулейменов!

Поздравляю Вас – выдающегося представителя современной литературы и известного общественного деятеля с 80-летним юбилеем. От всей души желаю Вам счастья, здоровья, долгих лет жизни и новых достижений в Вашей многогранной деятельности.

Ваш поэтический дар, принесший Вам огромную популярность еще в юные годы, всегда привлекал читателей своеобразием поэтического языка и глубиной мысли. Присущее Вашей поэзии философское восприятие действительности получило свое дальнейшее развитие в Вашей прозе, публицистике и кинодраматургии.

Для всего азербайджанского народа Вы являетесь, прежде всего, человеком, разделившим с нами всю тяжесть наших утрат во время событий Кровавого января 1990 года и предельно объективно освещающим в своей общественной деятельности азербайджанские реалии. Ваша яркая гражданская позиция в антиядерном движении, безусловно, сыграла свою роль в борьбе за запрещение испытаний ядерного оружия в мире.

Ваши неординарные идеи о необходимости формирования новых подходов к истории и литературе различных народов внесли достойный вклад в межкультуральный диалог. Ваше участие в VII Глобальном форуме альянса цивилизаций ООН, проходящем недавно в Баку, еще раз продемонстрировало, что более полувека пронизывающая Ваше творчество идея духовного взаимодействия и взаимообогащения культур, по-прежнему близка Вам".