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    Президент Ильхам Алиев поздравил Олжаса Сулейменова с 80-летним юбилеем

    От всей души желаю Вам счастья, здоровья, долгих лет жизни и новых достижений в Вашей многогранной деятельности

    Баку. 17 мая REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо поэту Олжасу Сулейменову.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Дорогой Олжас Сулейменов!

    Поздравляю Вас – выдающегося представителя современной литературы и известного общественного деятеля с 80-летним юбилеем. От всей души желаю Вам счастья, здоровья, долгих лет жизни и новых достижений в Вашей многогранной деятельности.

    Ваш поэтический дар, принесший Вам огромную популярность еще в юные годы, всегда привлекал читателей своеобразием поэтического языка и глубиной мысли. Присущее Вашей поэзии философское восприятие действительности получило свое дальнейшее развитие в Вашей прозе, публицистике и кинодраматургии.

    Для всего азербайджанского народа Вы являетесь, прежде всего, человеком, разделившим с нами всю тяжесть наших утрат во время событий Кровавого января 1990 года и предельно объективно освещающим в своей общественной деятельности азербайджанские реалии. Ваша яркая гражданская позиция в антиядерном движении, безусловно, сыграла свою роль в борьбе за запрещение испытаний ядерного оружия в мире.

    Ваши неординарные идеи о необходимости формирования новых подходов к истории и литературе различных народов внесли достойный вклад в межкультуральный диалог. Ваше участие в VII Глобальном форуме альянса цивилизаций ООН, проходящем недавно в Баку, еще раз продемонстрировало, что более полувека пронизывающая Ваше творчество идея духовного взаимодействия и взаимообогащения культур, по-прежнему близка Вам".

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