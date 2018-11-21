Президент Ильхам Алиев наградил Чингиза Фарзалиева орденом "Шохрат"

21 ноября, 2018 18:39

https://report.az/storage/news/bcb740cb625acfbf8f1305948e799b06/93f3beb8-cbb0-415c-b831-4e4a458620fd_292.jpg Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Чингиза Абдул Меджид оглу Фарзалиева орденом "Шохрат". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанского изобразительного искусства Чингиз Абдул Меджид оглу Фарзалиев награжден орденом "Шохрат". Отметим, что Ч.Фарзалиев является директором Национального музея искусств Азербайджана.

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