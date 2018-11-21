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    Президент Ильхам Алиев наградил Чингиза Фарзалиева орденом "Шохрат"

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Чингиза Абдул Меджид оглу Фарзалиева орденом "Шохрат". 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанского изобразительного искусства  Чингиз Абдул Меджид оглу Фарзалиев награжден орденом "Шохрат"

    Отметим, что Ч.Фарзалиев является директором Национального музея искусств Азербайджана. 

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