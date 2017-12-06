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    Президент Центра национальной кулинарии: В Азербайджане имеется 356 видов долмы

    Таир Амирасланов: Создана комиссия для патентования по территории 10 видов долмы

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Из районов, сел Азербайджана люди предоставили нам рецепты 356 видов долмы".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Центра национальной кулинарии Азербайджана Таир Амирасланов.

    Он отметил, что до первого фестиваля долмы в Азербайджане предполагалось до 20-30 видов долмы: "Конечно, есть виды долмы, которую постоянно готовят в общинах, только в семьях и в некоторых районах".

    По словам Т. Амирасланова, до сих пор в целом определены четыре тысячи видов блюд азербайджанской кухни и собрана связанная с ними информация.

    Он сказал, что несколько лет назад они обратились в Центр патентов и товарных знаков в связи с патентованием в области кухни: "Впервые мы запатентовали левенги, гутабы как новый продукт. В этом году в качестве пилотного проекта мы предоставили документы для патентования по территории 10 видов долмы. Для этого создана новая комиссия, состоящая из ученых, специалистов. Финансирует этот патент министерство культуры и туризма. В стране в этой области проводится большая работа. Мы уже модернизировали и передали некоторые накопленные образцы ресторанному бизнесу".

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