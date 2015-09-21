​Президент Азербайджана принял всемирно известного актера и режиссера Стивена Сигала

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял всемирно известного актера и режиссера Стивена Сигала.

Как сообщает Report, выразив большое удовлетворение в связи с визитом в Азербайджан, Стивен Сигал сказал, что увиденное в стране произвело на него глубокое впечатление.

Он отметил, что организация на высоком уровне первых Европейских игр в Баку и участие в этих соревнованиях большого количества спортсменов вызвали у него чувство восхищения.

Подчеркнув, что работы, проведенные в связи с первыми Европейскими играми, были грандиозными, гость в целом отметил значимость популяризации в мире успехов, достигнутых Азербайджаном.

Глава государства выразил признательность за теплые слова, отметив, что первые Европейские игры были историческим событием как для Азербайджана, так и для Европы.

Президент Ильхам Алиев заявил, что проведя эти игры на высоком уровне, Азербайджан определил стандарты Европейских игр.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан превратился в пространство, где проводятся различные международные мероприятия, в том числе важные спортивные соревнования.

На встрече говорилось об успехах, достигнутых в Азербайджане за последние годы во всех направлениях, в том числе в сфере культуры и спорта.