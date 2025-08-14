О нас

Президент наградил Афаг Баширгызы орденом "Шараф"

Kультурная политика
14 августа 2025 г. 13:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил народную артистку Афаг Баширгызы орденом "Шараф".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение в преддверии 70-летия народной артистки.

Согласно документу, Афаг Баширгызы удостоена ордена "Шараф" за значимый вклад в развитие азербайджанской культуры.

Азербайджанская актриса театра и кино Афаг Баширгызы родилась 15 августа 1955 года в Баку. В 1993 году получила почетное звание народной артистки Азербайджана, является кавалером ордена "Шохрат" и почетным стипендиатом президента Азербайджана.

Ее отец – легендарный азербайджанский актер театра и кино, народный артист Азербайджана Башир Сафароглу.

Версия на азербайджанском языке Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

