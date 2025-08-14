Президент наградил Афаг Баширгызы орденом "Шараф"

Президент Азербайджана наградил Афаг Баширгызы орденом "Шараф"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил народную артистку Афаг Баширгызы орденом "Шараф".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение в преддверии 70-летия народной артистки.

Согласно документу, Афаг Баширгызы удостоена ордена "Шараф" за значимый вклад в развитие азербайджанской культуры.

Азербайджанская актриса театра и кино Афаг Баширгызы родилась 15 августа 1955 года в Баку. В 1993 году получила почетное звание народной артистки Азербайджана, является кавалером ордена "Шохрат" и почетным стипендиатом президента Азербайджана.

Ее отец – легендарный азербайджанский актер театра и кино, народный артист Азербайджана Башир Сафароглу.