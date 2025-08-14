Президент наградил Афаг Баширгызы орденом "Шараф"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил народную артистку Афаг Баширгызы орденом "Шараф".
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение в преддверии 70-летия народной артистки.
Согласно документу, Афаг Баширгызы удостоена ордена "Шараф" за значимый вклад в развитие азербайджанской культуры.
Азербайджанская актриса театра и кино Афаг Баширгызы родилась 15 августа 1955 года в Баку. В 1993 году получила почетное звание народной артистки Азербайджана, является кавалером ордена "Шохрат" и почетным стипендиатом президента Азербайджана.
Ее отец – легендарный азербайджанский актер театра и кино, народный артист Азербайджана Башир Сафароглу.