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Представлен фильм о шехиде Нурлане Мустафаеве

Представлен фильм о шехиде Нурлане Мустафаеве Представлен фильм о шехиде Нурлане Мустафаеве
Kультурная политика
18 июля 2025 г. 18:07
Представлен фильм о шехиде Нурлане Мустафаеве

Представлен фильм "Жизнь, посвященная Родине" о шехиде Нурлане Мустафаеве.

Как сообщает Report, фильм, посвященный 35-летию со дня рождения шехида, был подготовлен сельской общиной Гёлькенд Чемберекского района Общины Западного Азербайджана.

В экранной работе отражены жизнь и боевой путь капитана Нурлана Мустафаева, награжденного орденом "Азербайджанское знамя", а также кадры из Отечественной войны.

Мать шехида Рахиля Рамазанова отметила, что посвятила всю свою жизнь сохранению памяти сына и увековечиванию его имени.

Напомним, что капитан Сил специального назначения армии Азербайджана Нурлан Мустафаев участник Отечественной войны 2020 года. Н.Мустафаев погиб 12 октября в ходе боев за Гадрут. Он похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Указом президента Ильхама Алиева Н.Мустафаев был посмертно награжден орденом "Азербайджанское знамя", медалями "За Родину", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули", "За освобождение Кяльбаджара".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan honors martyred war hero with new documentary
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Nurlan Mustafayev haqqında hazırlanan "Vətənə bağlı ömür" filmi təqdim edilib

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