Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Представлен документальный фильм "Память Западного Азербайджана в Карсе"

    Kультурная политика
    • 20 сентября, 2025
    • 14:54
    Представлен документальный фильм Память Западного Азербайджана в Карсе

    Состоялась презентация документального фильма "Память Западного Азербайджана в Карсе", подготовленного общественным объединением "Взгляд в будущее" при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

    Как сообщает Report, экранная работа является продуктом Азербайджанского телевидения (AzTV).

    Автор фильма Алмаз Махмуд рассказала на презентации о поездке в Карс и о трудностях, с которыми столкнулась съемочная группа.

    Молодая исследовательница Парвана Хыдырова отметила важность фильма для будущих поколений.

    Следует отметить, что документальный фильм был снят в турецкой провинции Карс и отражает исторические трагедии, пережитые западными азербайджанцами в период депортаций 1915-1920 годов. В картине рассказывается о том, как более 500 тысяч азербайджанцев были депортированы в различные регионы Турции - Ыгдыр, Эрзурум, Муш и Карс, а также о трудностях, с которыми они столкнулись, пытаясь построить новую жизнь.

    В завершение мероприятия было подчеркнуто, что подобные документальные фильмы не только освещают прошлое, но и выполняют миссию передачи национальной памяти будущим поколениям.

    Западный Азербайджан Карс документальный фильм презентация
    "Qarsın Qərbi Azərbaycan yaddaşı" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Последние новости

    14:59
    Фото

    В Шуше проходит выставка-ярмарка KOB FEST

    Бизнес
    14:56

    Азербайджанские теннисисты завоевали медали на международном турнире в Батуми

    Индивидуальные
    14:54

    Представлен документальный фильм "Память Западного Азербайджана в Карсе"

    Kультурная политика
    14:53
    Фото

    Формула 2: Пять пилотов выбыли из борьбы в спринтерской гонке в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    14:47
    Фото

    МЧС задействовал до 40 специальных средств на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    14:33

    В Москве обрушились строительные конструкции в школе, есть погибшие

    Другие страны
    14:32

    Скончался военный журналист Шамистан Назирли

    Медиа
    14:24

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Руанды в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:21

    Зеленский заявил, что обсудит с Трампом гарантии безопасности Украины

    Другие страны
    Лента новостей