Представлен документальный фильм "Память Западного Азербайджана в Карсе"

Состоялась презентация документального фильма "Память Западного Азербайджана в Карсе", подготовленного общественным объединением "Взгляд в будущее" при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

Как сообщает Report, экранная работа является продуктом Азербайджанского телевидения (AzTV).

Автор фильма Алмаз Махмуд рассказала на презентации о поездке в Карс и о трудностях, с которыми столкнулась съемочная группа.

Молодая исследовательница Парвана Хыдырова отметила важность фильма для будущих поколений.

Следует отметить, что документальный фильм был снят в турецкой провинции Карс и отражает исторические трагедии, пережитые западными азербайджанцами в период депортаций 1915-1920 годов. В картине рассказывается о том, как более 500 тысяч азербайджанцев были депортированы в различные регионы Турции - Ыгдыр, Эрзурум, Муш и Карс, а также о трудностях, с которыми они столкнулись, пытаясь построить новую жизнь.

В завершение мероприятия было подчеркнуто, что подобные документальные фильмы не только освещают прошлое, но и выполняют миссию передачи национальной памяти будущим поколениям.