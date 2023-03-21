Посольства Азербайджана и еще 6 стран в США организовали мероприятие по случаю Новруз байрамы

Посольства Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана в США вместе отметили Новруз байрамы.

Посольства Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана в США вместе отметили Новруз байрамы.

Как передает Report , об этом сообщили в азербайджанском диппредставительстве.

На церемонии, организованной по случаю Новруз байрамы, была исполнена национальная музыка и танцы вышеуказанных стран, выставлены образцы культуры - ковры, музыкальные инструменты, национальные костюмы, угощения.

"Новруз - это праздник предков, который пропагандирует ценности мира и солидарности, примирения и добрососедства среди людей и поколений", — отметили в посольстве.