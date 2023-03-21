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Посольства Азербайджана и еще 6 стран в США организовали мероприятие по случаю Новруз байрамы

Посольства Азербайджана и еще 6 стран в США организовали мероприятие по случаю Новруз байрамы Посольства Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана в США вместе отметили Новруз байрамы.
Kультурная политика
21 марта 2023 г. 23:55
Посольства Азербайджана и еще 6 стран в США организовали мероприятие по случаю Новруз байрамы

Посольства Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана в США вместе отметили Новруз байрамы.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском диппредставительстве.

На церемонии, организованной по случаю Новруз байрамы, была исполнена национальная музыка и танцы вышеуказанных стран, выставлены образцы культуры - ковры, музыкальные инструменты, национальные костюмы, угощения.

"Новруз - это праздник предков, который пропагандирует ценности мира и солидарности, примирения и добрососедства среди людей и поколений", — отметили в посольстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və daha 6 ölkənin ABŞ-dakı səfirlikləri Novruz mərasimi təşkil ediblər

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