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Посол США с семьей побывал в заповедниках Янардаг и Атешгях

Посол США с семьей побывал в заповедниках Янардаг и Атешгях Посол США в Азербайджане Марк Либби побывал в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" и историко-архитектурном заповеднике "Атешгях".
Kультурная политика
19 марта 2024 г. 16:25
Посол США с семьей побывал в заповедниках Янардаг и Атешгях

Посол США в Азербайджане Марк Либби побывал в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" и историко-архитектурном заповеднике "Атешгях".

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".

"Ничто не сравнится с посещением Атешгяха и Янардага перед праздником Новруз, и мне посчастливилось побывать там вместе со всей моей семьей. Мы были впечатлены, узнав о древних и разнообразных религиозных традициях Азербайджана", - отмечается в публикации, цитирующей посла США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: “Atəşgah” və “Yanardağ”ı ziyarət etməkdən gözəl nə ola bilər?
Версия на английском языке US Ambassador, family visit Yanardag, Ateshgah reserves

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