Посол США с семьей побывал в заповедниках Янардаг и Атешгях
Посол США с семьей побывал в заповедниках Янардаг и АтешгяхПосол США в Азербайджане Марк Либби побывал в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" и историко-архитектурном заповеднике "Атешгях".
Посол США в Азербайджане Марк Либби побывал в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" и историко-архитектурном заповеднике "Атешгях".
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".
"Ничто не сравнится с посещением Атешгяха и Янардага перед праздником Новруз, и мне посчастливилось побывать там вместе со всей моей семьей. Мы были впечатлены, узнав о древних и разнообразных религиозных традициях Азербайджана", - отмечается в публикации, цитирующей посла США.
❝There is nothing like visiting Atəşgah and Yanar Dağ during the Novruz season, and I was fortunate to be there together with my whole family. We were impressed to learn about Azerbaijan’s ancient and diverse faith traditions.❞ — Ambassador Libby pic.twitter.com/6bjWugepOC