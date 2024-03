Посол США с семьей побывал в заповедниках Янардаг и Атешгях

Посол США в Азербайджане Марк Либби побывал в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" и историко-архитектурном заповеднике "Атешгях".

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".

"Ничто не сравнится с посещением Атешгяха и Янардага перед праздником Новруз, и мне посчастливилось побывать там вместе со всей моей семьей. Мы были впечатлены, узнав о древних и разнообразных религиозных традициях Азербайджана", - отмечается в публикации, цитирующей посла США.