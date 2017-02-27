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    Посол Мексики побывал в Бакинском театре марионеток

    Родриго Лабардини отметил важную роль культурных связей в отношениях Мексики и Азербайджана

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил Бакинский театр марионеток, где встретился с директором Тарланом Горчу.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Баку, директор театра ознакомил дипломата с открывшимся два месяца назад зданием Театра и рассказал о его истории.

    Посол Лабардини отметил важную роль культурных связей в отношениях Мексики и Азербайджана. В этой связи было подчеркнуто развитие кукольного театрального искусства в Мексике и возможное сотрудничество между представителями этой области двух стран.

    Стороны посчитали возможным установление таких связей, проведение общих проектов и представление мексиканского кукольного театрального искусства в Бакинском театре марионеток. Было отмечено, что культурный взаимообмен открывает путь взаимному познанию и сближению.

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